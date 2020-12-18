РИАМО - 18 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развеял слухи о бункере российского лидера Владимира Путина, из которого тот якобы работает, сообщает Nation News.

Песков отметил, что, находясь в бункере, Путин в полной мере не смог бы исполнять свою работу.

«У Путина нет никакого бункера. Президент с его активностью не смог бы в нем работать», - сказал Песков.

Ранее Песков уже опровергал информацию, что глава государства во время пандемии коронавируса живет в специальном бункере. ​

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