РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. В Котельниках началось голосование по проекту «Инициативное бюджетирование», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Уважаемые жители городского округа Котельники! Просим вас принять участие в голосовании проектов народного бюджетирования на сайте «Добродел». Проектом от города Котельники является обустройство школьного стадиона в микрорайон Силикат», - говорится в сообщении.

Данный проект обеспечит образовательное учреждение новой материально-технической базой и спортинвентарем. Голосование продлится до 24 декабря. Проголосовать можно после регистрации на сайте, перейдя по ссылке.