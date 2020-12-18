РИАМО - 18 дек. Число бригад скорой помощи планируют увеличить в Подмосковье для оперативной доставки пациентов в больницы, сейчас число вызовов скорой помощи выросло в два раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы практически на 70% увеличили количество скорой помощи. Напомню, что есть скорая помощь — она должна приезжать за 20 минут, есть неотложная, которая приезжает позже. Мы очень серьезно работаем над оцифровкой, над увеличением бригад скорой помощи», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам губернатора, население Московской области растет, поэтому необходимо успевать госпитализировать граждан.