РИАМО - 18 дек. С 21 декабря для работников транспорта, промышленности, энергетиков и журналистов в столице станет возможна запись на вакцинацию от коронавируса, сделать прививку смогут еще порядка 1 миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В общей сложности – около 1 миллиона москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе», - написал Собянин в своем блоге.

Сейчас на прививку от Covid-19 могут записаться медики, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

С начала пандемии в городе зарегистрировано 722 178 случаев заражения Covid-19, умерли 10 243 заболевших, выздоровели 557 028 человек.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Посетители московских кафе могут оставаться в заведениях до полуночи. При этом вход в заведения должен закрываться в 23:00.

- С 21 декабря привиться от Covid‑19 смогут еще около 1 млн москвичей. Это поможет уменьшить риск заболевания.

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.