РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность правительству России за оказание всесторонней поддержки региону во время пандемии.

«Спасибо федеральному правительству, мы в тесном взаимодействии работаем, все те вызовы (отрабатываем - ред.), поручения президента (Владимира Путина - ред.), а главное из которых и основное — борьба за жизни людей. Все это мы стараемся обеспечить», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор подчеркнул, что власти региона осенью не закрывали плановую медицинскую помощь.

«Это позволяет нам делать сложные операции в разных областях. Прежде всего, это сердце и онкология», — пояснил Воробьев.

Губернатор выразил надежду, что в 2021 году эпидемиологическая ситуация значительно улучшится благодаря принятым мерам.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Посетители московских кафе могут оставаться в заведениях до полуночи. При этом вход в заведения должен закрываться в 23:00.

- С 21 декабря привиться от Covid‑19 смогут еще около 1 млн москвичей. Это поможет уменьшить риск заболевания.

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.