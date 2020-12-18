РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. В подмосковных Котельниках ученица музыкальной школы Василиса Фролова стала лауреатом III степени в международном конкурсе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Ученица 2 класса фортепианного отделения ДШИ имени В.К. Андреева Василиса Фролова стала лауреатом III степени Международного фортепианного фестиваля-конкурса Russian Fort Fest», - говорится в сообщении.

В состав жюри конкурса входят заслуженные деятели искусств России, а также Международные эксперты-лауреаты престижных заведений Европы. Победители конкурса получают дипломы, грамоты и сертификаты на участие в мастер-классах одного из членов жюри.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой конкурс проходил в онлайн-формате.