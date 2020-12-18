РИАМО - 18 дек. В работе Instagram произошел сбой, также наблюдаются неполадки в работе других сервисов, сообщается на сайте Downdetector.

Самые серьезные проблемы испытывают пользователи при входе в соцсеть.

Также, по данным сервиса, в пятницу сбои произошли в работе World of Tanks, Yota, Dota 2, «Билайна», Ростелекома.

16 декабря сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Какое-то время пользователи не могли подключиться к сервису и отправить сообщения. ​