РИАМО - 18 дек. На территории Московской области строится 8 миллионов квадратных метров жилья, программе строительства очень помогла льготная ипотека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из строящегося жилья 4 миллиона – это многоквартирные дома, а 4 – это индивидуальное жилое строительство.

«Если бы не (льготная – ред.) ипотека, была бы беда, были бы вновь появившиеся обманутые дольщики», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что девять из десяти квартир покупаются по ипотеке. В регионе строят жилье, а также школы, поликлиники, детские сады.

«Мы стараемся развивать регион с умом для того, чтобы новоселы, которые заезжают в микрорайоны чувствовали себя комфортно», - уточнил Воробьев.

Он добавил, что большие средства также направляются на расширение и модернизацию дорог.