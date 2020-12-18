РИАМО - 18 дек. На территории Московской области строится 8 миллионов квадратных метров жилья, программе строительства очень помогла льготная ипотека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Из строящегося жилья 4 миллиона – это многоквартирные дома, а 4 – это индивидуальное жилое строительство.
«Если бы не (льготная – ред.) ипотека, была бы беда, были бы вновь появившиеся обманутые дольщики», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что девять из десяти квартир покупаются по ипотеке. В регионе строят жилье, а также школы, поликлиники, детские сады.
Он добавил, что большие средства также направляются на расширение и модернизацию дорог.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии