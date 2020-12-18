РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. Директор МАУ СШОР «Белка» стала победителем премии губернатора Подмосковья «Лучший по профессии» в номинации «Организатор года физкультурно-массовых мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетил соревнования по конкуру, которые проводились в рамках Новогоднего первенства в МАУ СШОР «Белка».

«Он поприветствовал юных участников соревнований и в торжественной обстановке вручил директору МАУ СШОР «Белка» Анне Пахомовой награду за победу в премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в номинации «Организатор года физкультурно-массовых мероприятий», - говорится в сообщении.

Спортивная школа «Белка» проводит различные мероприятия с многолетней историей, которые полюбились не только жителям Котельников, они собирают гостей со всей Московской области, из других регионов России и даже из соседних государств.

Фестиваль по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая Осень», новогодние конные елки, детский конный лагерь и еще много ярких и запоминающихся проектов, в которые Пахомова вместе с коллективом СШОР «Белка» вкладывают много сил и души, стали визитной карточкой города Котельники.

Победа в этой премии - это заслуженная высокая оценка работы всего коллектива спортшколы «Белка» и большой стимул для новых творческих идей и выдающихся проектов.