РИАМО - 18 дек. На текущий момент 11,8 тысячи граждан с Covid-19 находятся в медучреждениях Московской области, оборудования и лекарств в больницах достаточно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На койках у нас сейчас около 11 тысяч человек, 11,8 тысячи, снижаемся каждую неделю. Минус 100-200 коек еженедельно. Дай бог, чтобы и дальше так было», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что к аппаратам ИВЛ в настоящий момент подключены 250-260 человек.

«Это ИВЛ с интубацией, там, где тяжелые больные», — пояснил он.

По словам Воробьева, оборудования и лекарств в больницах достаточно.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Посетители московских кафе могут оставаться в заведениях до полуночи. При этом вход в заведения должен закрываться в 23:00.

- С 21 декабря привиться от Covid‑19 смогут еще около 1 млн москвичей. Это поможет уменьшить риск заболевания.

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.