РИАМО - 18 дек. В Подмосковье в 2021 году ожидают стабильный рост экономики, а в 2020 году у предприятий региона отмечен рост экспортного потенциала по некоторым направлениям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый год <…> экономика росла, <…> и как следствие доходы в бюджет - плюс 50 миллиардов мы получали. Это было для нас очень важно, потому что мы должны успевать строить социальную инфраструктуру, дорожную. Качество жизни от этого зависит во многом, но, конечно, наши планы подкорректировал Covid. Надеюсь, что в следующем году мы увидим стабильный рост, а значит, к этому долгожданному триллиону уже придем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что в регионе есть великолепные промышленные предприятия. Власти области видят рост экспортного потенциала в определенных направлениях, в том числе и в пищевой, где ранее можно было наблюдать рост только фрагментарно.

«Все это для нас важно», - подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что предприятия региона получают различные меры поддержки: компенсация по зарплате, освобождение от налогов и ряд других.

«Но самое главное, что нам удалось сделать во вторую осеннюю волну, это не остановить экономику, потому что от этого зависит доход каждого человека, каждой семьи», - добавил Воробьев.

Он уточнил, что все новые стандарты – маски, фильтры, дезинфекция рук – позволяют сейчас предприятиям работать.

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