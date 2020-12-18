РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. Образцовый коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» принял участие в международном конкурсе-фестивале искусств «Кубок Виктории» и получил почетное звание лауреата I степени, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Цель конкурса – выявить и поддержать одаренных детей и молодежь, лучшие творческие коллективы России и мира. Ансамбль народного танца «Рассвет» является лауреатом, дипломантом и призером региональных, областных, всероссийских и международных фестивалей-конкурсов.

«Танцевальные постановки ансамбля «Рассвет» разнообразны, в их основе лежат глубоко укоренившиеся в народе любовь к народным традициям. Основатель и руководитель коллектива - балетмейстер Надежда Гончарова», - говорится в сообщении.