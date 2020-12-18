РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В подмосковных Люберцах проведут профилактику детской аварийности с 21 декабря по 10 января, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 21 декабря 2020 года начинается комплексное профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», которое продлится до 10 января 2021 года, основной целью которого является профилактика детской аварийности, а также обеспечение безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2020 года на дорогах Московской области зарегистрировано 386 ДТП с участием детей, 12 детей погибло, 419 получили травмы различной степени тяжести.

На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД произошло 21 ДТП, в которых пострадало 25 детей.

«Дорогие родители, уважаемые взрослые! Не дайте своему ребенку пополнить цифры страшной статистики и стать героем хроники происшествий. Напомните про соблюдение правил дорожного движения сегодня, завтра может быть поздно!» - завершается в сообщении.