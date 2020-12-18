РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса с рекреационной зоной и гостиницей планируется реализовать в районе деревни Машково Люберец, архитектурно-художественное решение утверждено в Мособлархитектуре, говорится в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.​

Проект представляет собой развитие рекреационной территории вдоль берега озера Машковское. С обратной стороны участок ограничивают две небольшие речки – Пехорка и Чернавка. Функционально территория делится на спортивную и туристическую зоны, объединенные комплексным благоустройством с устройством деревянной набережной. В западной части располагается двухэтажный ФОК, в восточной – трехэтажная гостиница с группой бунгало. Все постройки ориентированы на озеро.

«Спортивный комплекс композиционно состоит из двух объемов хоккейных кортов, объединенных по центру пространством вестибюля и фитнес-клуба. Площадь застройки составит около 5,8 тысячи квадратных метров, общая площадь здания – порядка 7,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь гостиницы вместимостью 27 номеров и бунгало составляет около 2,9 тысячи квадратных метров», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Форма здания ФОКа определена выразительными объемами хоккейных кортов с закругленными бортами. В верхней части площадок предусмотрен пояс из матового стеклопрофилита, не пропускающий солнечные лучи внутрь и позволяющий использовать естественный свет.

В ночное время пояс светится изнутри и эффектно отражается в озере. Остекленная входная зона с гардеробами на первом этаже связана лестницей и вторым светом с зоной ожидания на втором этаже, откуда можно наблюдать за игрой на хоккейных площадках. В круглой «шайбе» на главном фасаде размещены административные службы. Отделка выполняется из профилированных панелей серебристо-белого цвета, западающие плоскости и выступающие объемы выделены темно-серыми панелями.

Располагающийся в восточной части участка туристический комплекс состоит из здания гостиницы и группы из десяти бунгало. В композиционном решении гостиницы используется прием с подсечкой и остеклением первого этажа, где расположены общественные функции; основной объем в облицовке светло-желтыми и серыми фиброцементными панелями консольно вынесен над ним и максимально раскрыт в сторону озера.

Одноэтажные домики бунгало с собственными террасами представляет собой быстровозводимые конструкции с обшивкой под дерево в сочетании со светло-серым профнастилом.