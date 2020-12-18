РИАМО - 18 дек. Порядка четверти жителей Подмосковья к настоящему моменту имеют антитела к Covid-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я сам вакцинировался, также вел консультации с врачами, у каждого есть свои особенности. <…> Сегодня мы видим, что это (вакцинация - ред.) надежная защита от болезни», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, четверть граждан имеют антитела — это те, кто переболел.

«Все это помогает снижать вирусную нагрузку, распространение коронавируса», — добавил губернатор.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.