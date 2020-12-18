РИАМО - 18 дек. В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы подготовили 92 пункта вакцинации, они оснащены всем необходимым, протоколы имеются, вакцина начала регулярно поступать. Мы ждем увеличения количества доз, пока получаем по 5-7 тысяч доз в неделю для того, чтобы адаптировать систему, отточить электронную запись на вакцинацию», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор напомнил, что вакцинация в регионе бесплатная и добровольная.

«Я хочу сделать на этом акцент, потому что много спекуляций ходит на эту тему», — пояснил Воробьев.

Губернатор добавил, что в настоящий момент в регионе идут клинические испытания второй вакцины от центра «Вектор», к концу года они завершатся.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.