РИАМО - 18 дек. Коронавирус в 2020 году оказал колоссальное влияние на жизнь всех граждан, год был крайне сложный по причине пандемии, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В этом високосном году мы столкнулись тем, с чем никогда не сталкивались ранее. С пандемией нашему поколению не приходилось иметь дело. Мы только в книгах об этом читали. Никогда никто не представлял, что она может оказать такое колоссальное влияние на жизни граждан и экономику. Все круто изменилось», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, главной задачей властей региона было сделать так, чтобы каждый, кто нуждался в медицинской помощи, ее получал.

«Здравоохранение в этому году было на фронте. До сих все наши врачи и специалисты, все, кто задействован в лечении больных, испытывают серьезную нагрузку», — добавил Воробьев.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

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- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.