РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В подмосковных Люберцах производитель бутилированной воды нарушил требования Технического регламента Евразийского экономического союза, говорится в сообщении Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при осуществлении добычи, производства, транспортировки и реализации упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Установлено, что на территории горокруг Люберцы ООО «Примекс» осуществляет деятельность по производству питьевой бутилированной воды.

«Установлено, что на маркировочных обозначениях бутилированной воды (этикетки) в нарушении требований ТР ЕАЭС 044/2017 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» отсутствуют полные сведения об общей минерализации, а также сроке годности после вскрытия», - говорится в сообщении.

В связи с изложенным городской прокуратурой в отношении ООО «Примекс» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по основанию, предусмотренному части 1 статьей 14.43 КоАП РФ, а также 14 декабря 2020 года внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.