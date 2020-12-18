РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Большая передвижная ярмарка на колесах «Снежный караван» с участием фермеров Подмосковья откроется на центральной площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха» 21 декабря, мероприятие начнется в 11:00, а завершится в 21:00 праздничным салютом, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На центральной площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха» будут локации для продаж фермеров из Подмосковья и других регионов России, которые порадуют гостей экологичными продуктами собственного производства.

«Фермеры и рукодельники приедут в Балашиху 21 декабря. В этот день в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в городе отроется самая большая ярмарка на колесах «Снежный караван». Вам придется поторопиться, потому что она пробудет здесь только один день. Такая вот идея проекта – семь дней, семь площадок, миллион улыбок и чудес», - говорится в сообщении.

На ярмарке можно будет купить свежее мясо, рыбу и икру, ремесленный шоколад и другие сладости. Также в Балашиху приедут ремесленники, которые представят сувениры от Суздаля до Подмосковья.

Ярмарка откроется в 11:00, а с 17:00 ее гостей порадуют праздничной программой. Завершится мероприятие салютом в 21:00.