РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в период подготовки и проведения новогодних праздников будут работать в усиленном режиме, жителей городского округа призывают в эти дни соблюдать правила поведения в общественных местах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В целях обеспечения правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» сотрудниками полиции будет осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на предотвращение преступлений и правонарушений, а также антиобщественных действий.

«Стражи порядка призывают граждан выполнять требования законодательства о проведении публичных и массовых мероприятий, соблюдать правила поведения в общественных местах: не употреблять алкоголь; парковать автотранспорт в специально отведенных местах; не оставлять без контроля ценные вещи; выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Жителей Люберец, ставших свидетелями правонарушения, просят незамедлительно сообщать о данном факте по телефонам: телефон доверия ГУ МВД России по Московской области – 8(495)692-70-66, дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое» 8(495)554-93-94 или 112, дежурная часть первого отдела полиции: 8(495)554-44-33, дежурная часть второго отдела полиции: 8(495)559-60-77, дежурная часть Ухтомского отдела полиции: 8(495)558-30-04, дежурная часть Малаховского отдела полиции: 8(495)501-55-02, дежурная часть Томилинского отдела полиции: 8(495)557-51-81.