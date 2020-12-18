РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. В подмосковных Котельниках сотрудники полиции задержали 73 человека в ходе очередного рейда, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В минувшие дни состоялись очередные рейды в рамках операции «Безопасный дом», которые сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с полком полиции ППС ГУ МВД России по Московской области и сотрудниками администрации провели на территории микрорайона Белая Дача и территории, прилегающей к Кузьминскому лесопарку.

«В ходе рейдов в отдел полиции было доставлено 73 человека, составлен 31 административный протокол. При проведении рейдов был задержан житель Ростовской области, у которого при личном досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом серо-бурого цвета», - говорится в сообщении.

После проведения исследования было установлено, что данное вещество является наркотическим средством. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Рейды были направлены на проверку строящихся объектов, на выявление лиц, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации, и нарушителей масочного режима.