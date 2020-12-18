РИАМО - 18 дек. Группа компаний «Инград» запустила в Москве предновогоднюю акцию, в рамках которой девелопер исполнит новогодние желания трёх участников, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Инград».

С 17 по 20 декабря на центральных улицах и в крупных торговых центрах столицы Деды Морозы INGRAD будут собирать новогодние желания москвичей и гостей города. Также волшебники подарят всем желающим печенье с предсказанием на будущий год.

После окончания акции INGRAD отберёт три самых искренних и тёплых мечты и исполнит их. Следить за передвижениями новогодних волшебников можно через аккаунт INGRAD в Instagram. Каждый день в сторис будет появляться подсказка с локацией Дедов Морозов.

«Новый Год — время чудес и мы надеемся, что наша акция поможет создать новогоднее настроение у всех участников. Для этого у нас есть даже собственная команда Дедов Морозов. Напишите своё желание, и оно обязательно к ним попадёт. Самые искренние и добрые мечты всегда сбываются. Так что смелее отправляйте своё письмо и ждите новогоднего чуда», - сказала директор департамента рекламы ГК «Инград» Ольга Проскурина.

Серия новогодних мероприятий от INGRAD началась 12 декабря с киноконцертов в парке Зарядье. Кроме того, девелопер организует различные конкурсы для жителей своих проектов в Москве и Подмосковье. Анонсы будут размещены в аккаунтах компании в социальных сетях.