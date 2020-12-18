РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Свыше 20 елочных базаров открыли на территории подмосковного Красногорска до 31 декабря, сообщил начальник отдела потребительского рынка администрации муниципалитета Алексей Горячев.

«Официально елочные базары на территории Красногорска разрешены к размещению с 15 по 31 декабря. На данный момент открылись все елочные базары, их более 20», - сказал Горячев.

Он отметил, что точки продажи новогодних деревьев размещены как на муниципальной земле, так и в непосредственной близости от торговых центров. Жители округа могут приобрести как отечественные ели и сосны, в основном привезенные из Владимирской и Тверской областей, так и выращенные за рубежом.

«Свеженькие, пахнущие! Стараемся сделать все для того, чтобы жители городского округа Красногорск ощутили новогоднее настроение», - подчеркнул Горячев.

Представитель администрации рассказал, что все елочные базары оформлены в едином стиле «Зима в Подмосковье». У каждого обязательно должен быть деревянный заборчик, вывеска, что здесь продаются елки. У продавцов должны быть документы на деревья.

По словам продавца одного из елочных базаров Николая Иванова, цены на отечественные елки начинаются от 1 тысячи за погонный метр. В среднем отечественное дерево обойдется в 2 тысячи рублей. За датскую сосну придется заплатить от 5 до 8 тысяч рублей.