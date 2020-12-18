РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В рамках ежегодной экологической акции жители городского округа Люберцы установят порядка 20 кормушек и два бельчатника в парке «Малаховское озеро» 19 декабря, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Зима - непростое время для пернатых друзей, поэтому они особенно нуждаются в нашей заботе и дополнительной подкормке. 19 декабря в рамках акции «Покорми птиц зимой» жители округа будут вешать кормушки и устанавливать бельчатники в парке «Малаховское озеро». Приглашаю принять участие в этой акции всех желающих!» - сказал Ружицкий.

Ежегодная экоакция проходит с ноября по март, принять участие в ней могут все неравнодушные жители. Для этого достаточно смастерить или купить кормушку, установить ее во дворе своего дома, на улице или в парке, сфотографироваться с ней и выложить в любую социальную сеть с хештегами #ПокормиПтицЗимой #покормиптицЛюберцы.

Орнитологи советуют только немного подкармливать пернатых и не брать на себя функцию их полного продовольственного обеспечения. Птицы должны сохранить свои навыки добычи пропитания.

Ежегодная акция «Покорми птиц зимой» направлена на сохранение видового разнообразия птиц на территории Московской области.