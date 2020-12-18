РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. В городском округе Мытищи выявили 95 новых случаев коронавируса за сутки, всего в муниципалитете зафиксировали 5 042 подтвержденных случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 485 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 135 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 645 человек. Выздоровели и выписались 95 478 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 5 042 случая заболевания (плюс 95)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.