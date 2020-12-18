РИАМО - 18 дек. Замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту России и правительству посещать Олимпийские, Паралимпийские игры и чемпионаты мира является политической атакой на государство, передает РИА Новости.

Запрет распространяется на всех высших чиновников России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов Госдумы, а также президента.

«Это, конечно, политическая атака на Россию. По логике западных оппонентов, за все, что происходит в России, несет ответственность ее руководство. Однако такая позиция политизирована», — сказал парламентарий.

По его словам, решение CAS необходимо обсуждать на всех международных парламентских площадках, а также привлекать внимание к его политизированности.

CAS 17 декабря принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира.​