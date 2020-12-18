РИАМО - 18 дек. В Можайском городском округе в режиме пуско-наладки начал работу комплекс по переработке отходов «Храброво», его мощность составляет около 450 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, передает корреспондент РИАМО.

В церемонии запуска КПО дистанционно приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. На месте присутствовали зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«Экология для всех нас имеет принципиальное, важное значение, для качества жизни огромного мегаполиса, нашего Подмосковья. Сегодня мы открываем комплекс переработки отходов на очень известном нам месте, потому что в свое время приносило массу хлопот. Сейчас этот комплекс будет работать по самым современным стандартам», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что на следующей неделе в регионе закрывают две последние свалки.

«Все – точка, свалок нет. Есть комплексы по переработке отходов. Очень важно, что наши жители, несмотря на мнения скептиков, все охотнее и охотнее разделяют мусор», — отметил Воробьев.

Шипелов в свою очередь поблагодарил Воробьева и Чемезова за поддержку работы.

«Наш коллектив продолжит такими же темпами строить предприятия, продолжит их совершенствовать. Сегодня объявляем, что (запущена – ред.) отдельная программа по производству из полимерной бутылки <…> - мы последние две недели не продаем отсортированную бутылку, а мы ее дальше перерабатываем. <…> В месяц мы перерабатываем 600 тонн – это то, что позволяют отобрать наши три предприятия, и четвертое, которое мы сегодня запустили, «Храброво», это еще плюс 25%», — отметил Шипелов.

Он уточнил, что в планах – замкнуть цепочку по переработке ПЭТ-бутылки в Подмосковье.

«Храброво» стало четвертым КПО на территории Подмосковья, вводимым в эксплуатацию компанией «РТ-Инвест». Аналогичные комплексы уже успешно работают в Коломне, Сергиево-Посадском округе, Кашире.

Отличие данного КПО от других заключается в том, что в цехе сортировки установлен виброгрохот, делящий входящий поток отходов на три части: от 0 до 70 миллиметров, от 70 до 300 миллиметров и более 300 миллиметров.

Благодаря этой технологии извлечение органической фракции из потока ТКО больше не требует организации участка предварительной ручной сортировки. КПО «Храброво» - первый из комплексов по переработке отходов компании «РТ-Инвест», где это стало возможным.

Еще одним нововведением стало расположение сепараторов перед оптической сортировкой, что позволяет без увеличения числа оптических сепараторов повысить эффективность извлечения объемного пластика.

Кроме того, на КПО усовершенствована линия прессования материала. Она оснащена самовыгружными накопительными ячейками, что повышает автоматизацию комплекса.

Использование данных технологических решений позволит облегчить работу сортировщиков и контролеров качества, а также позволит увеличить коэффициент полезного использования оборудования и тем самым повысить процент отбора вторичного сырья.

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