РИАМО - 18 дек. Свыше 300 елочных базаров проверят в столице, традиционно сезон продажи откроется 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости Москвы.

«Все работающие елочные базары должны располагаться в соответствии с установленной площадью и дислокацией, указанной в схеме размещения. На сегодня в нее включены 313 площадок», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что в преддверии новогодних праздников специалисты проверят действующие площадки столицы на наличие возможных нарушений. В прошлом году на 228 размещенных елочных базаров пришлось 28 нарушений. Их оперативно устранили.

«Елочные базары – это традиционные и узнаваемые площадки, на которых москвичи могут купить елку или другое новогоднее дерево по доступным ценам. Они будут открыты в каждом округе. Как и на любом торговом объекте, здесь должен соблюдаться масочно-перчаточный режим», – отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Хочу срубить елку в лесу. Что мне за это будет?>>