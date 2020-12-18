Новогодние выплаты на детей: как получить пособие в 5 тысяч рублей

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Говоря о поддержке семей с детьми на пресс-конференции 17 декабря, Владимир Путин сообщил, что к Новому году на каждого ребенка до семи лет выплатят по 5 тысяч рублей.

В телеграм-канале Госуслуг уточняется, что на новую разовую выплату могут рассчитывать семьи с детьми от нуля до 8 лет, в которых ребенок родился с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года.

Если ребенку исполняется восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года, на него тоже положена выплата.

Еще одно условие для получения пособия – родители и дети должны иметь гражданство Российской Федерации и проживать на территории страны.

Если в семье несколько детей в возрасте до восьми лет, пособие выплачивается на каждого ребенка.

Обратиться за пособием смогут не только родители, но и попечители, опекуны, усыновители детей указанного возраста. Они также должны иметь российское гражданство. Для этого придется обратиться в Пенсионный фонд.

Важно, что новая выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи.