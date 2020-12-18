Новогодние выплаты на детей: как получить пособие в 5 тысяч рублей

Кому положены выплаты
Говоря о поддержке семей с детьми на пресс-конференции 17 декабря, Владимир Путин сообщил, что к Новому году на каждого ребенка до семи лет выплатят по 5 тысяч рублей.
В телеграм-канале Госуслуг уточняется, что на новую разовую выплату могут рассчитывать семьи с детьми от нуля до 8 лет, в которых ребенок родился с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года.
Если ребенку исполняется восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года, на него тоже положена выплата.
Еще одно условие для получения пособия – родители и дети должны иметь гражданство Российской Федерации и проживать на территории страны.
Если в семье несколько детей в возрасте до восьми лет, пособие выплачивается на каждого ребенка.
Обратиться за пособием смогут не только родители, но и попечители, опекуны, усыновители детей указанного возраста. Они также должны иметь российское гражданство. Для этого придется обратиться в Пенсионный фонд.
Важно, что новая выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи.
Как получить новое пособие
Если в 2020 году семья уже получала «коронавирусные» выплаты на детей – ежемесячное пособие на ребенка до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет – то писать новое заявление не нужно.
В этом случае «новогоднее» пособие автоматически зачислят на указанный ранее счет.
Заявление на получение новогодней выплаты нужно подавать в следующих случаях:
- если указанный раннее банковский счет был закрыт, в этой ситуации необходимо подать заявку на изменение реквизитов;
- если в семье есть дети в возрасте до восьми лет (рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года), но выплат на них ранее не было. В этом случае подается заявление на новую выплату.
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Как подать заявление
Заявление может подать один из родителей на всех детей сразу.
Сделать это необходимо до 1 апреля 2021 года.
Заявление подается в электронном виде через портал госуслуг по ссылке.
Для этого понадобится указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета родителя – 20-значный номер, БИК и номер корреспондентского счета.
Важно: банковский счет должен принадлежать именно тому, кто подает заявление, выплату на счет постороннего человека не начислят.
Уведомление о решении о выплате придет в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней. При положительном результате деньги поступят на указанный в заявлении счет. Срок поступления – три дня.
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Как получить пособие приемным родителям
Для оформления новой единовременной выплаты гражданам, являющимся попечителями, опекунами или усыновителями детей возрастом до восьми лет, необходимо обратиться в пенсионный фонд.
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