РИАМО – 18 дек. Банк России повысил официальные курсы американской и европейкой валют перед выходными, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Стоимость доллара к рублю регулятор оценил в 73,3155 рубля, что на 33,74 копейки выше предыдущего показателя. Курс евро, установленный ЦБ с расчетом на «завтра», составляет 89,8262 рубля — на 53,75 копейки дороже, чем днем ранее», - говорится в сообщении.

Сейчас курсы этих валют растут по отношению к рублю на торгах Мосбиржи.

Ранее совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.