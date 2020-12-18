РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. В Домодедове возбудили уголовное дело по факту уклонения от налогов руководством общества с ограниченной ответственностью, занимающегося переработкой мяса, сумма недоимки составила более 142 миллионов рублей, сообщается в в группе ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«По данным следствия, в ходе проведения выездной налоговой проверки выявлены обстоятельства, свидетельствующие о неправомерном заявлении налоговых вычетов по НДС общества с ограниченной ответственностью по операциям с аффилированными и подконтрольными контрагентами. Согласно решению налогового органа, сумма недоимки, пени и штрафа за период с 2015 года по 2016 год организации составила более 142 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий, направленный на сбор доказательств и установление лиц, причастных к преступлению. Расследование продолжается.