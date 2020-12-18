РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 дек. В преддверии Нового года региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно с благотворительным фондом помощи детям «Рождественская звезда» проводят акцию «Корзины радости», первую такую корзину в Подмосковье собрали родители и сотрудники щелковского детского сада №60 «Пчелка», говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ.

«Дарить добро очень легко, а сегодня, когда некоторые семьи не могут себе этого позволить, еще ценнее для нашего общества объединиться, чтобы привнести радость в семью, попавшую в трудную жизненную ситуацию. Поэтому мы очень благодарны тем, кто хочет и может дарить подарки и принимает участие в наших акциях, несмотря ни на что!» - сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, генеральный директор благотворительного фонда «Рождественская Звезда» Алексей Фураев.

В настоящее время в Московской области начато стационарное размещение «Корзин радости». В Щелкове они расположены на Центральном рынке (улица Талсинская, 1а) и в находящемся рядом магазине «Верный». Теперь, придя в магазин или на рынок, каждый может купить сладкий набор, игрушку или любой подарок для ребенка и положить в корзину. Так, несмотря на пандемию и отмену новогодних елок, можно подарить праздник детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям-инвалидам. Акция стартовала 10 декабря и проходит по всей стране.

Идею акции – подарить детям Новый год, невзирая на распространение коронавируса, – поддержал 5 декабря, в День добровольца, президент Владимир Путин. Тогда волонтер из Ивановской области – «Кохомский Дед Мороз» Владимир Смирнов предложил организовать общероссийскую акцию «Новый год в каждый дом».

«Новый год в каждый дом» включает в себя ряд специальных форматов поздравлений: «Елка желаний», челлендж #Спасибо2020, проект #ЕлкиАрт, «Праздник в каждом дворе», новогодние каникулы с «Большой переменой», «Тайный Дед Мороз» и акция Общероссийского народного фронта «Корзины радости».