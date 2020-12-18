РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. «Водоканал» подмосковного Подольска установил две водозаборные колонки на улице Климовская в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению главы городского округа Подольск в микрорайоне Климовск по улице Климовская у домов 51-53 и 56 МУП «Водоканал» выполнены работы по установке двух водозаборных колонок. Для удобства жителей колонки расположены по четной и нечетной сторонам улицы, чтобы не переходить дорогу федерального значения – Старое Симферопольское шоссе», - говорится в сообщении.

В целях сохранения целостности пешеходных дорожек и существующих проездов все трубопроводы были проложены бестраншейным методом. Установка водозаборных колонок позволила обеспечить жителей начальными точками подключения к системе централизованного водоснабжения на условиях технического присоединения.