РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Елена Жиляева победила на Всероссийских соревнованиях по боксу, сообщается на странице МБУ «СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу в Москве прошли Всероссийские соревнования по боксу категории «А», где в финале победила спортсменка СШОР «Олимп» Елена Жиляева», - говорится в сообщении.

Девушка также выполнила норматив Мастера спорта России. Спортсменку тренирует Игорь Спирин.