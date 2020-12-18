РИАМО - 18 дек. Более 3,2 тысячи обманутых дольщиков получат свои квартиры до конца текущего года в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Губернатор поблагодарил правительство РФ за помощь в решении проблем обманутых дольщиков, особенно тех, которые вложили свои деньги в объекты «Урбан Групп». На достройку объектов этой компании из федбюджета выделили 16,3 миллиарда рублей.

«В 2019 году мы достроили десять объектов, в 2020 году решим вопросы еще по 11 домам, где участниками долевого строительства являются 3,2 тысячи человек», — подчеркнул Воробьев.

Ранее в августе губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину, что проблема обманутых дольщиков в Подмосковье будет решена в ближайшие три года.

Мишустин и Воробьев в ходе встречи также затронули тему реализации крупных проектов в сфере дорожного строительства. Среди них — ЦКАД и строительство трассы М-12 Москва — Казань, которое ведется по поручению президента. Кроме того, губернатор доложил главе правительства о планах по ликвидации до конца года всех городских свалок на территории области и рекультивации всех закрытых в регионе полигонов ТБО к 2024 году.