РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Свыше 30 тысяч жителей подмосковного Красногорска получат выплаты на детей до 8 лет, о которых президент РФ Владимир Путин объявил в ходе пресс-конференции 17 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Больше 30 тысяч красногорцев получат новогодние выплаты. Президент России Владимир Путин объявил о решении выплатить по 5 тысяч рублей семьям с детьми младше восьми лет в ходе большой пресс-конференции 17 декабря», - говорится в сообщении.

Тем, кто уже получал выплаты на детей от государства, средства поступят автоматически на банковский счет. Во всех остальных случаях подать заявление на выплату можно через портал госуслуг.