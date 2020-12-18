РИАМО - 18 дек. Решение о сохранении ключевой ставке на уровне 4,25% годовых было принято в пятницу на совете директоров ЦБ РФ, сообщается на сайте Банка России.

«Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%», — говорится в сообщении.

Более значительное и продолжительное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий, а еще ограничений со стороны предложения оказывают разовые проинфляционные факторы.

При этом, ухудшение эпидемической обстановки по коронавирусу в России и в других странах мира оказывает меньше сдерживающего влияния на экономическую активность, чем в втором квартале текущего года.

«Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин», —​ уточняется в материале.

По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в 2021 году может составить 3,5-4,0%, она будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем.