РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Свыше 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, за сутки там зафиксировали 43 инфицированных, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«1485 случаев заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 9334 (плюс 43)», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 135 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 645 человек. Выздоровели и выписались 95 478 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.