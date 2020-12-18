РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Свыше 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, за сутки там зафиксировали 43 инфицированных, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.
«1485 случаев заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 9334 (плюс 43)», - говорится в сообщении.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 135 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 645 человек. Выздоровели и выписались 95 478 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.
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Текстовая трансляция
18 ДЕКАБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.
- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.
- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.
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