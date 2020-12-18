РИАМО - 18 дек. Уже более 9 тысяч человек привились вакциной от коронавируса на территории Подмосковья, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Губернатор заявил, что в регионе работают уже 93 пункта вакцинации. Также закуплено оборудование для хранения препарата и проведено обучение медработников. Подмосковью выделили порядка 11,5 тысячи доз вакцин, привито уже более 9 тысяч человек.

«В борьбе с распространением коронавируса для нас особенно важна была помощь правительства. В бюджете Московской области на эти цели предусмотрено 93,6 миллиарда рублей, в том числе 26 миллиардов дополнительно выделено из федерального бюджета», — доложил Воробьев.

Из этих средств 11,5 миллиарда рублей власти Подмосковья направили на выплаты медработникам, 6,1 миллиарда рублей — на развертывание дополнительных мест в больницах, 2,5 миллиарда рублей — на приобретение средств защиты.

Воробьев добавил, что за счет финансовой поддержки федбюджета на областные станции скорой помощи поставлено 53 автомобиля, включая 23 реанимобиля.

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18 ДЕКАБРЯ

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