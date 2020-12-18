РИАМО - 18 дек. В пяти городских округах Московской области не выявили ни одного случая коронавируса — это округа Власиха, Звездный городок, Красноармейск, Молодежный и Рошаль, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Одинцовском округе выявили 164 случая заражения, в Подольске — 135, в Мытищах — 95, в Королеве — 90, в Жуковском — 84, в Люберцах — 62. В Воскресенске зафиксировали 49 новых случаев коронавируса, в Красногорске — 43, в Егорьевске и Орехово-Зуевском округе — по 42, в Домодедове — 38, в Балашихе — 32.

Еще 29 случаев Covid-19 выявили в Зарайске, по 27 — в Дмитрове и Серпухове, 26 — в Коломне, по 24 — в Рузском и Раменском округах, по 23 — Пушкинском округе и Клину, 21 — в Реутове.

Также 19 случаев инфицирования зарегистрировали за сутки в Котельниках, 18 — в Ступине, по 17 — в Истре и Лобне, 15 — в Краснознаменске. Кроме этого, по 14 случаев коронавируса выявили в Ленинском округе, Можайском и Наро-Фоминском, а также в Протвине, по 13 — в Ивантеевке, Шатуре и Шаховской, 12 — в Богородском округе, 11 — в Долгопрудном.

В Луховицах и Электростали выявили по 10 случаев заражения, в Волоколамске, Лыткарине, Павловском Посаде и Щелкове — по девять. В Электрогорске — семь, в Лосино-Петровском, Лотошине и Озерах — по шесть, в Дзержинском — пять, в Кашире, Пущине, Фрязине, Чехове — по четыре, в Химках, Солнечногорске — по три, в Бронницах, Дубне, Серебряных Прудах — по два, а в Талдоме и Черноголовке — по одному.

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18 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.