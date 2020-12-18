РИАМО - 18 дек. В среду, 23 декабря, в 12.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в формате ВКС пройдет пресс-конференция председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Журналисты смогут подключиться к мероприятию по zoom и задать свой вопрос.
Среди тем, которые планируется осветить:
• наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2020 году;
• деятельность областного парламента в текущем году;
• планы Думы на следующий год.
Аккредитация представителей СМИ до 18:00 22 декабря по телефону: +7 (968) 766-21-18
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева
Данные для входа в zoom-конференцию будут разосланы аккредитованным журналистам накануне, 22-го декабря.
Будем рады видеть вас в zoom на традиционной итоговой пресс-конференции Игоря Брынцалова!
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