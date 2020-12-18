РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. С руководителями Подольского центрального рынка и гипермаркета «Метро» в округе провели беседу об усилении контроля соблюдения мер по эпидбезопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске 17 декабря прошел очередной рейд по соблюдению эпидемиологических норм на объектах потребительского рынка. В нем приняли участие сотрудники управления потребительского рынка администрации округа совместно с представителями полиции.

«В рамках мониторинга был проведен осмотр Подольского центрального рынка и гипермаркета «Метро». С руководителями объектов проведена разъяснительная беседа о необходимости усиления контроля в целях нераспространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Сотрудники магазинов и покупатели обязаны носить маски и перчатки, на полу в торговых залах должна быть нанесена разметка, напоминающая о соблюдении социальной дистанции, в специально отведенных местах должны быть установлены санитайзеры для обработки рук, корзины и тележки должны обрабатываться дезинфицирующими средствами.