РИАМО - 18 дек. В Подмосковье за ночь около 14 тысяч километров дорог обработали противогололедными материалами, в первую очередь обрабатывали трассы с интенсивным движением, крутыми поворотами, спусками и подъемами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«За ночь очищено от снега 5,8 тысячи километров и обработано 13,9 тысячи тысяч километров областных дорог. На дорожной сети работали 1179 дорожных рабочих и 918 единиц специализированной техники», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что дорожные службы региона готовы к оперативному реагированию на изменение погодных условий.

В пятницу в Московской области ожидается погода без осадков, вечером на западе региона местами пройдет небольшой снег, возможна слабая гололедица.