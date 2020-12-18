РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. Сотрудники полиции в городском округе Мытищи в период новогодних праздников будут работать в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Особое внимание стражи порядка будут уделять охране городских и районных елочных комплексов, мест проведения детских праздников. В этот период будут проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на оздоровление криминогенной обстановки, предотвращение преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах города.

«За каждым объектом, где запланированы массовые мероприятия, закреплен ответственный сотрудник полиции из числа руководящего состава. Без внимания полицейских не останутся и места концентрации граждан, прибывших в городской округ из стран ближнего зарубежья. Внимание личного состава полиции на инструктажах перед заступлением на службу в праздничные дни будет акцентироваться на соблюдении законности, выдержке и умении вести правовой диалог с гражданами», - говорится в сообщении.

Обо всех нарушениях общественного порядка, преступлениях и происшествиях можно сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» по телефону: 8(495)581-74-01.