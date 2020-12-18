РИАМО - 18 дек. За сутки в Подмосковье от коронавируса вылечили 1109 человек, всего выздоровели и выписались 95 478 пациентов, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки в области также зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 135 130 случаев заболевания.

В Московской области работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт.

Сейчас в региональных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

В Подмосковье работает горячая линия по номеру 122, звонки от жителей на этот номер помогает принимать голосовой помощник. Единый номер по вопросам коронавируса введен в регионах России по поручению президента Владимира Путина.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.