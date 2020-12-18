РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Ремонт детской поликлиники №7 завершают в подмосковной Балашихе, туда поступило новое медицинское оборудование, включая аппараты ЭКГ и УЗИ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Ремонт внутренних помещений у нас уже был закончен. А в этом году мы отремонтировали кровлю, завершаем фасад и входы. На центральном входе будет пандус. Также нам поступило новое медицинское оборудование», - сказала заведующий медицинским учреждением Ольга Протасова.

Она добавила, что в поликлинику поставили современные аппараты УЗИ и ЭКГ, оборудование для кабинета окулиста.

К медучреждению приписано около 10 тысяч детей. Там работает более 20 врачей и около 50 сотрудников среднего медицинского персонала.