РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. В Балашихе за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 676 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 485 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 135 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 95 478 человек выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 2 645 человек. 3 676 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 32)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по региону.

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18 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.