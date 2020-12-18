РИАМО - 18 дек. В Московской области заработал Координационный центр донорства крови, в нем всем желающим ответят на вопросы по теме донорства крови и ее компонентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Нами принято решение о создании Координационного центра по вопросам донорства крови с целью повышения качества и доступности донорства для жителей Подмосковья. Доноры, волонтеры, организации могут в любое время позвонить и получить ответы на все интересующие вопросы», – сказала главный врач Московской областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Минздрава региона и Минздрава РФ по Центральному федеральному округу Мария Аппалуп.

Она добавила, что вопросы могут быть связанны с режимом работы учреждений Службы крови, организацией донорских акций, подготовкой к донации, в том числе плазмы с антителами к коронавирусу.

Доноры помогли заготовить Подмосковью порядка 60 тонн крови и ее компонентов в 2020 году. Все они поступают в медицинские организации области для помощи нуждающимся в переливании. В список организаций также включены перинатальные центры.

На вопросы по теме донорства крови и ее компонентов отвечают в круглосуточном режиме по номеру: 8-495-305-77-00.