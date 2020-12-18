РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. В Домодедове за сутки выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 4092 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1485 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 135 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 645 человек. Выздоровели и выписались 95 478 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово 4092 (плюс 38)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.