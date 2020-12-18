РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Жители подмосковного Красногорска льготных категорий смогут получить правовую помощь 25 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи 25 декабря 2020 года с 14:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Прием пройдет в 103 кабинете на первом этаже здания администрации городского округа Красногорск по адресу: улица Ленина, дом №4.

Подробно узнать, кто имеет право на бесплатную правовую помощь, можно на сайте администрации муниципалитета.